У Канаді аномальна спека. Стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки 49,5 градусів за Цельсієм. Померли близько семи десятків людей, переважно літнього віку.

Представники місцевої влади закликають жителів не виходити без потреби на сонце та пильнувати своїх сусідів і рідних - особливо тих, у кого немає кондиціонерів.

Синоптики прогнозують: нещадна спека в країні протримається ще тиждень.