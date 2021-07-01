Через пандемію Ковіду приїхати з України буде неможливо

Наші футбольні фани не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії. Через пандемію Ковіду. В Італії заборонено перетинати кордон туристам з держав "Е" групи, до яких зараховано й Україну.

Про це повідомили в посольстві нашої держави в Італії. Матч чвертьфіналу Євро Україна - Англія відбудеться третього липня на Стадіоні "Олімпіко". Початок телевізійної трансляції о 22.00 за Києвом.