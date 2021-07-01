Матч збірної Шевченка з Англією пройде без фанатів з України [ Редактировать ]
Наші футбольні фани не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії. Через пандемію Ковіду. В Італії заборонено перетинати кордон туристам з держав "Е" групи, до яких зараховано й Україну.
Про це повідомили в посольстві нашої держави в Італії. Матч чвертьфіналу Євро Україна - Англія відбудеться третього липня на Стадіоні "Олімпіко". Початок телевізійної трансляції о 22.00 за Києвом.
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У чверть фінал уже вийшли Італія, Чехія, Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Данія. Матч Україна-Швеція відбудеться в Глазго, його початок о 22.00