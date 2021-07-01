Відпустка з випробуванням: всі авіарейси з "Борисполя" до Анталії пригальмували [ Редактировать ]
Майже всі сьогоднішні рейси з "Борисполя" до Анталії пригальмували. В авіакомпаніях пояснили - через відсутність дозволів з боку Туреччини. Мовляв, великий наплив туристів, тож країна не встигає обробляти запити.
Дехто з пасажирів уже вилетів по обіді, а декому доведеться чекати майже добу. Ірина Розова - докладніше.
Відпустка, яка почалася з випробування. Про те, що в Борисполі доведеться годинами чекати на рейс до Туреччини, Оксана навіть подумати не могла.
Оксана Морозова, пасажирка:
Просто приехали, посмотрели на табло - здравствуйте, 17:40 конец. То есть я не могу сказать, что были какие-то уведомления, мы вот еще подумали возможно есть какая-то возможность на сегодняшний день подписаться, чтобы приходили какие-то уведомления - нет, к сожалению так не работает
Жінка разом з друзями мала вилетіти о першій по полудню. Проте рейс затримали майже на сім годин. Із яких причин - ані в турагенстві, ані в авіакомпанії не пояснили.
Марія Думанська, пасажирка:
Из новостей узнали о том, что линии перегружены, потому что россиянам открыли вот сегодня тоже доступ - первого июля, так как раньше у них были санкции насколько я понимаю и их не пускали туда.
До Анталії затримали щонайменше п'ять рейсів. Представники авіакомпаній пояснили - все через відсутність дозволів з боку Туреччини. Мовляв, напрямок перевантажений, і обробляти запити просто не встигають. Тож усіх пасажирів попросили не залишати летовище та стежити за табло.
Оксана Шостак, пасажирка:
Мы говорим скажите, нам уезжать вообще, они говорят - нет, мы уже день потеряли.
Тетяна, пасажирка:
Мой лично менеджер предупредил меня предупредила, что рейс Кьювай переносится на 18-00 и попросила заранее за два-три часа быть в аеропорту, ну вот я прилетела, как бы я уже осведомлена, у меня претензий никаких нет.
Деякі пасажири скаржаться - рейси до Туреччини затримують уже впродовж місяця. А в українському МЗС доручили консулу в Анталії зв'язатися з авіаперевізниками та посприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми.
по теме
Усі вони мусять перейти на європейські стандарти авіаперевезень. Підписати всі чотири договори планують уже восени. Але після цього їх ще мають ратифікувати всі країни-члени Євросоюзу
Наскільки довшими стануть повітряні маршрути?
Авиакомпания "МАУ" выпустила заявление, в котором объясняет задержки авиарейсов резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения между Турцией и Россией, что повлекло существенное осложнение регулирования слотов
Очікують, що угоди підпишуть уже восени. Вони скасують ринкові обмеження щодо сусідніх із ЄС країн і приєднають ці держави до внутрішнього авіаринку Євроспільноти
Саме там і чекали на "нелегала". На летовищі затримали особу, яка координувала дії літака із землі, і трьох членів екіпажу. На борту виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного зльоту та посадки
У ніч з 13 на 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганськ терористи підбили військово-транспортний літак ІЛ-76, на борту якого знаходилися 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади та 9 членів екіпажу