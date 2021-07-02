В іспанському місті Отура палають склади з хамоном [ Редактировать ]
В іспанському місті Отура вже добу палають склади з хамоном. Це сиров'ялені свинячі стегна - улюблений місцевий делікатес. Вогонь уже охопив чотири будівлі, в одній з яких сушать хамон.
Стовп диму від пожежі було видно за кілька кілометрів. До гасіння полум'я залучили військову авіацію. За попередніми даними, постраждалих немає. Чому зайнялося - досі з'ясовують.
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