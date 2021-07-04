Ночью, 4 июля, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.

Об этом сообщает местное издание "Актуально".

Предварительно известно, что в ресторане стреляли в молодых людей. Один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Официальный комментарий правоохранителей ожидается.

"Свидетели сообщают, что между двумя парнями, отдыхавшими в этом заведении, произошел конфликт. Когда словесные аргументы закончились - дошло дело до оружия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.

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