В Запорожье произошла стрельба в ресторане, есть жертва (видео) [ Редактировать ]
Ночью, 4 июля, в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – в результате погиб один человек.
Об этом сообщает местное издание "Актуально".
Предварительно известно, что в ресторане стреляли в молодых людей. Один из них погиб, а еще одного доставили в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Официальный комментарий правоохранителей ожидается.
"Свидетели сообщают, что между двумя парнями, отдыхавшими в этом заведении, произошел конфликт. Когда словесные аргументы закончились - дошло дело до оружия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.
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