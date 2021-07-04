В Україні засудили рішення Міноборони про нову парадну форму для жінок [ Редактировать ]
Скандал на підборах! Жінки-депутатки різних фракцій проявили дивовижну одностайність: і пішли маршем у наступ на міністра оборони!
Подарували йому кілька пар туфель на шпильках! А все тому що у Міноборони вирішили похизуватися підготовкою параду до Дня Незалежності і виклали фото, на якому курсантки марширують на підборах. І почалася буря! Соцмережі вибухнули обуренням.
Таке взуття назвали сексизмом і знущанням з жінок. Бо ж крокувати у такому взутті просто незручно. У Міноборони виправдовуються: туфлі на високому ходу це елемент затвердженої парадної форми. Але при цьому дали задню: та обіцяли переглянути гардероб жінок-військових. Та й на військовому параді 2018 року, жінки йшли у звичайній польовій формі та в берцях на ногах, як і чоловіки.
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