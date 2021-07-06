На Лазуровому узбережжі Франції сьогодні стартує Каннський кінофестиваль. Цього року він уже 74-ий за ліком. Торік його не проводили через пандемію коронавірусу. Якими прем'єрами здивують Канни цього року - далі в сюжеті.

Лазурове узбережжя знову сяє розкішшю. Після дворічної перерви Канни прийматимуть 74-ий кінофестиваль. Торік подію скасували через пандемію. Цьогоріч кінофорум мав відбутися у травні, але його знову вирішили відкласти через черговий спалах коронавірусу. Нарешті нині - святу кіно дають зелене світло.

Джоель Ван Дер Молен, британський кінорежисер:

На цей кінофестиваль ми чекали з нетерпінням. Усі переймалися, чи буде він, чи знову перенесуть. Я от просто відчував, що він таки відбудеться. Бути тут зараз - неймовірно.

Для гостей і учасників облаштували центр вакцинації і тестування на ковід. Перевірятися треба буде щодня. Надворі можна бути без маски, а от у приміщенні обличчя треба буде закривати. Та й традиційна червона доріжка цьогоріч - без поцілунків.

Філіп Гранжуан, організатор фестивалів:

Буде менше вечірок - зовсім не так, як два роки тому, на жаль. Організатори передбачили чимало обмежень. Це вже трохи не та атмосфера, що раніше.

Конкурсна програма цьогоріч теж незвична, але насичена. До неї увійде чимало фільмів, які разом із фестивалем чекали на прем'єру два роки. наприклад, "Французький вісник" Веса Андерсона. Акторський склад зірковий - Тільда Свінтон, Білл Мюррей, Френсіс Макдорманд, Тімоті Шаламе. Яскрава кінокартина - один з головних претендентів на Оскар 22го року.

Зовсім інше кіно голівудський блокбастер "Форсаж-9" з Віном Дізелем у головній ролі. Стрічка теж довго чекала на прем'єру. У Каннах її покажуть поза конкурсом.

Скотт Роксборо, шеф-редактор європейського бюро видання "The Hollywood Reporter":

Цьогоріч у Каннах буде дивна суміш - Голівуд і артхаус. Наприклад, "Форсаж-9" - думаю, ми навряд ще колись побачимо таке кіно на фестивалі. Як на мене - це спроба організаторів показати якомога більше абсолютно різних фільмів, аби кожен знайшов щось своє, і всі знову заговорили про кіно.

Україну в Каннах представлять два фільми, обидва поза основним конкурсом. У програмі "Спеціальних показів" демонструватимуть документальний фільм "Бабин яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці. А в секції "Тиждень критики" покажуть фільм "Ольга" про українську гімнастку. Автор сценарію і режисер - француз Еллі Грапп, але знімали кіно за участю української кінокомпанії.

За головну нагороду "Золоту пальмову гілку" змагатимуться 24 фільми. Вручатимуть один з найпрестижніших кінотрофеїв 17 липня.