Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла украинскую резолюцию против России [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ проголосовала за инициированную Украиной резолюцию, в которой осуждается оккупация Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а также содержится призыв к России вывести войска с украинской территории. Об этом сообщил глава делегации Верховной Рады в ПА ОБСЕ Никита Потураев на своей странице в Fаcebook.
Несмотря на яростное сопротивление российской делегации и делегаций стран, которые находятся под влиянием России, Парламентская Ассамблея ОБСЕ только что приняла срочную резолюцию, которая была инициирована Украины, и строго осуждает продолжающуюся оккупацию Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и военные преступления российской власти, вооруженных сил и наемников на временно оккупированных украинских территориях.
Он отметил, что резолюция также осуждает попытки России, вопреки международному праву, заблокировать Керченский потока и Азовское море.
Кроме того, осуждается нарушение прав человека в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также продолжающаяся опасная милитаризация оккупированного Крыма и незаконная паспортизация украинских граждан, которые вынуждены находиться в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.
Приняв резолюцию Украины, ПА ОБСЕ в очередной раз выдвинула требование к России - именно как к инициатору и к стороне конфликта с Украиной, именно как к государству-агрессору и государству-оккупанту - немедленно освободить оккупированные украинские территории и прекратить дерзкие и масштабные нарушения международного законодательства.
Также он заявил о мощной и единодушной поддержке украинской резолюции делегациями всех стран Запада, но также многих других стран, которые последовательно поддерживают Украину.
Несмотря на откровенный шантаж России, которая угрожала в случае поддержки украинской резолюции выйти из состава ПА ОБСЕ, "делегации стран-сторонников Украины, так же как и руководство Парламентской Ассамблеи, проявили стойкость и единство".
Поэтому ПА ОБСЕ поддержала украинскую резолюцию, а также резолюцию США, которая осуждает рост ненависти и насилия в мире, и делает отдельный фокус на событиях и ситуациях в Беларуси, а также резолюцию Нидерландов, которая полностью направлена на осуждение преступлений режима самопровозглашенного президента Лукашенко против собственных граждан.
Он добавил, что российская и белорусская делегации покинули заседание ПА ОБСЕ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.
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