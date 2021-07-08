Обрушение жилого дома в Майами: число жертв значительно выросло [ Редактировать ]
Число жертв в результате обрушение жилого дома в Майами продолжает расти. На сегодняшний день известно уже о 60 погибших.
Официальные лица заявили, что 80 человек числятся пропавшими без вести, хотя детективы все еще работают над проверкой того, что каждый из тех, кто числится пропавшим без вести, действительно находился в здании, когда оно обрушилось.
Спасатели провели две недели, копаясь в завалах, тщетно ища хоть какие-то признаки жизни.
Напомним, 12-этажный жилой дом обрушился в ночь на 24 июня в пригороде Майами. Многоэтажка была построена в 1981 году, в ней более 130 квартир.
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