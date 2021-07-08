Одесский учебно-воспитательный комплекс № 125 "Общеобразовательная школа I-III ступеней - дошкольное учебное заведение" посетил министр образования и науки Сергей Шкарлет. Он высоко оценил новации, которые введены в данном учреждении образования.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Министр отметил, что выполнен капитальный ремонт здания учебно-воспитательного комплекса, закуплено техническое оборудование для пищеблока.

"Среди новаций - в заведении "шведский стол". Поэтому дети могут самостоятельно выбирать блюда из предложенного меню на день. Также прорабатывается вопрос организации безглютенового и безлактозной питания для учащихся 1-4 классов. Наша общая цель - повысить общий средний уровень питания от качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов к ресурсному обеспечению школ. Поэтому должны способствовать тому, чтобы дети охотно питались в школьных столовых, а родители были бы уверены, что школьное меню полезно для здоровья их детей", - написал Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что такой высокой оценке предшествовала большая работа, которая продолжается и сегодня.

"Большевик, Кривая Балка, Слободка…еще до 2014 года эти микрорайоны считались депрессивными. Мы постепенно улучшаем качество жизни в них и начинаем с учебных заведений. Наша задача – сделать школы своеобразными культурными и спортивными центрами: современными, красивыми и комфортными для учеников. Конечно, помимо внешнего вида школ, особое внимание мы уделяем питанию школьников. И нам приятно, что наша работа оценена на таком высоком уровне. Кроме того, я рад, что членам нашего Общественного совета при департаменте образования удалось озвучить министру вопрос о проблемах детей, нуждающихся в безглютеновом питании, ведь этому вопросу в Одессе также уделяется особое внимание и совсем скоро дети, которые в этом нуждаются, будут получать соответствующее питание", - подчеркнул Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Мэр Одессы отметил, что работа по благоустройство всех городских учебных учреждений, а также внедрению в них вкусного, разнообразного и главное полезного питания продолжается.