СБУ викрила злочинну групу, що збувала великі суми підробних грошей. Організував схему громадянин Російської Федерації, який фігурує в списках РНБО і є "кримінальним авторитетом".

Також у махінаціях брали участь і українці. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості. Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.