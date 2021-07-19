На юге Польши бушуют сильные ливни и ураганный ветер, в результате которых под водой оказались сотни дорог, домов, а также улиц. Об этом после заседания кризисного штаба заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, самые большие "увечья" получили Малопольское и Подкарпатское воеводства. За суки сотрудники пожарной службы выезжали на вызовы 600 и 270 раз соответственно.

Отмечается, что сильный ливень нанес значительный ущерб общине Косцелиско недалеко от Закопане, где размыло дороги, также не менее пострадала и трасса в Витуве. Из домов принято решение частично эвакуировать людей, к тому же о жертвах или пострадавших не сообщается.

Читайте также, в результате сильных дождей в Раховском районе Закарпатской области затопило дома и дороги. На участке протяженностью 30 метров затопило трассу государственного значения Н 09 Мукачево - Рогатин - Львов вблизи поселка Ясиня.

Кроме того, в Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков. Перекрыт въезд в город, в связи со сложными погодными условиями приостановлено движение автобусов и троллейбусов.

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