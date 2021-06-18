В Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков. Об этом сообщила в Facebook глава оккупационной администрации Янина Павленко.

Затоплены пешеходные переходы - с Московской на Киевскую полностью, на овощном рынке и "Спартаке" - частично. Сложная обстановка в районе Ломоносова (район Крымэнерго) - река вышла из берегов и на Кирова, 134 - угроза подтопления жилых домов.

Гаспра: утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа - в штатном режиме.

утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа - в штатном режиме. Алупка: Сход селевого потока на проезжую часть.

Сход селевого потока на проезжую часть. Форос. Из-за отключения электричества в санатории "Форос" произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка.

Из берегов вышли две реки в центре города. Перекрыт въезд в город. В связи со сложными погодными условиями приостановлено движение автобусов и троллейбусов.

Организовываются пункты для эвакуации людей. Жителей Ялты просят оставаться дома и запастись питьевой водой.

Напомним, что в ночь на 17 июня из-за проливных дождей затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации.