Ялту затопило после сильных дождей: идет эвакуация жителей (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков. Об этом сообщила в Facebook глава оккупационной администрации Янина Павленко.
Затоплены пешеходные переходы - с Московской на Киевскую полностью, на овощном рынке и "Спартаке" - частично. Сложная обстановка в районе Ломоносова (район Крымэнерго) - река вышла из берегов и на Кирова, 134 - угроза подтопления жилых домов.
- Гаспра: утром произошло подтопление трансформаторной подстанции. Вода отведена, работа - в штатном режиме.
- Алупка: Сход селевого потока на проезжую часть.
- Форос. Из-за отключения электричества в санатории "Форос" произошла остановка насосной станции. Водоканалом принято решение приостановить водоснабжение поселка.
Из берегов вышли две реки в центре города. Перекрыт въезд в город. В связи со сложными погодными условиями приостановлено движение автобусов и троллейбусов.
Организовываются пункты для эвакуации людей. Жителей Ялты просят оставаться дома и запастись питьевой водой.
Напомним, что в ночь на 17 июня из-за проливных дождей затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации.
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