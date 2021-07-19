У центрі Львова обвалився будинок. Одна людина загинула. О пів на п'яту вечора впала стіна. Наразі інформації небагато. Відомо, що будинок не житловий, і на час обвалу там тривали ремонтні роботи.

На місці перебуває наша Христина Гашенко - від неї дізнаємося подробиці.

Добрий вечір, Наталю. Зараз ми біля місця трагедії. Це - центр Львова. Відомо, що стіна даху одноповерхівки обвалилася о пів на п'яту дня. Там працював з перфоратором 19-річний юнак. Стіна впала на нього. Хлопець загинув. На місці трагедії працювали близько 30 рятувальників. Під завалами хлопця шукали майже годину.

Юрій Марусяк, начальниця оперативно - координаційного центру ДСНС у Львівській області:

Завал трапився на площі 40 кв. м. Обвалилась фронтальна стіна другого поверху колишнього житлового будинку.

Хто загиблий - наразі правоохоронці не кажуть. У мерії повідомили: жодних дозволів на проведення тут будь-яких робіт чиновники не надавали.

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова:

Погоджень на проведення таких робіт міська рада не надавала, працюють служби. Я думаю, що в результаті буде відомо більше.

Відомо, що на першому поверсі - 3 квартири. Втім там давно ніхто не живе. Хто з них покликав юнака розбирати стіну - наразі з'ясовують правоохоронці.