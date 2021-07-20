Бразилець побив рекорд з кількості "берпі" [ Редактировать ]
Світовий рекорд з вправи "берпі" встановив бразильський спортсмен. За годину Касіано Родрігес Лауреано зробив 951 випад. Це результат внесли до Книги рекордів Гіннеса.
Так спортсмен відзначив свій 35 день народження. Досягнення присвятив своїй племінниці, яка народилася зі складною недугою.
Саме заради неї Касіано почав тренуватися. Хотів привернути до себе увагу та зібрати кошти на лікування дівчинки.
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