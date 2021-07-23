У Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття Олімпійських ігор. Змагання перенесли на рік через пандемію. Хоча коронавірус не минув і олімпійських спортсменів. Як почуваються українські атлети та як розпочалися Олімпійські ігри-2020 - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Так стартують Олімпійські Ігри -2020. Хоч і на рік пізніше, але все ж вдалося зібрати найсильніших спортсменів світу. До Токіо з'їхалися понад 11 тисяч атлетів із 205 країн світу.

Дерево, з якого зробили ці кільця було вирощене із насіння, яке привезли спортсмени, що змагалися у перших Олімпійських іграх в Японії у 1964.

Щоправда цьогорічна церемонія відкриття кардинально відрізняється від усіх попередніх. На стадіоні лише кілька особливих віп-гостей. Зокрема, японський імператор Нарухімо, перша леді США Джилл Байден та голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Томас Бах, голова Міжнародного олімпійського комітету:

Ця пандемія примусово роз'єднала нас. Змусила нас триматися подалі один від одного, залишатися далеко навіть від наших коханих. Але сьогодні, де б у світі ви не були, нас об'єднав цей момент. Відчуття можливості бути разом - це те світло в кінці темного тунелю цієї пандемії.

Це вперше в історії ігор глядачів не пустили на трибуни. І все через коронавірус. Кількість нових випадків хвороби зростає не лише у Токіо, але й серед спортсменів та персоналу. Інфекцію підхопили вже понад сотні людей, залучених до ігор.

Ще сотні самоізолюються через контакт з інфікованими. Тим часом, під стінами стадіону продовжуються протести з вимогою скасувати Олімпіаду. Мітингувальники вважають, що вона лише погіршить епідемічну ситуацію в місті.

Та як би там не було Олімпійський вогонь запалили. А Україну на цих іграх представляють - 157 спортсменів. Це найменша кількість учасників, порівняно з попередніми змаганнями. Вони боротимуться за медалі у 30 дисциплінах з 50. Наші атлети вже облаштувалися в олімпійському селищі в Токіо.

Позаду мене наш олімпійський будинок, ходімо покажемо, що всередині.

Веслувальниця Вікторія Ус навіть влаштувала віртуальну екскурсію.

Ліжко картонне, матрац з переробленого пластику, покривало. От так.

Дружня до екології та дуже сучасна такі відгуки про організацію олімпіади. Особливо вразили безпілотні авто, якими можна пересуватися по селищу. А ще в Токіо така спека, що навіть звиклим українцям доводиться непереливки.

Ірина Маловічко, представниця України у стендовій стрільбі:

Перші два дні була акліматизація, тому що дуже спекотно, волого, організм ще не звик до цього часу, тому мозок нічого не соображає.

Найбільше українців змагатиметься в легкій атлетиці - 47. Саме в цій дисципліні очікуються найкращі результати. Великі надії також на дзюдо, фехтування, стрибки у воду та кульову стрільбу.

Представник кульової стрільби Олег Царьков в гарному настрої продовжуємо підготовку і віримо у вашу підтримку.

Київ сподівається на щонайменше 13 олімпійських медалей із Токіо.

Ця олімпіада унікальна не лише тим, що проходить в безпрецедентних умовах пандемії. Також у ній бере участь рекордна кількість жінок майже 49%. А ще цього року представлені п'ять нових видів спорту: зокрема скейтбординг та серфінг. Вони мають залучити до змагань молодшу аудиторію.