Фехтовальщик Рейзлин завоевал вторую медаль на Олимпиаде для Украины [ Редактировать ]
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в соревнованиях на шпагах.
В поединке за "бронзу" Рейзлин добился победы над представителем Италии Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
На Олимпиаде украинец начал путь к медали с поединок с Беньямином Штеффеном из Швейцарии и выиграл - 15:11.
В следующем раунде Рейзлин победил еще одного швейцарца Макса Хайнцера (15:12). В четвертьфинале Игорь оказался сильнее Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта со счетом 15:13.
В поединке за выход в финал Рейзлин уступил французу Роману Каннону (10:15).
Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовой призеркой Олимпийских игр в категории до 48 килограммов.
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