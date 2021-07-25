Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в соревнованиях на шпагах.

В поединке за "бронзу" Рейзлин добился победы над представителем Италии Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

На Олимпиаде украинец начал путь к медали с поединок с Беньямином Штеффеном из Швейцарии и выиграл - 15:11.

В следующем раунде Рейзлин победил еще одного швейцарца Макса Хайнцера (15:12). В четвертьфинале Игорь оказался сильнее Мохаммеда Эль-Сайеда из Египта со счетом 15:13.

В поединке за выход в финал Рейзлин уступил французу Роману Каннону (10:15).



Ранее сообщалось, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала бронзовой призеркой Олимпийских игр в категории до 48 килограммов.

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