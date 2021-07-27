Двуличные и лицемерные люди отравляют нашу жизнь. Намного приятнее иметь в своем окружении "чистых", доброжелательных людей. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый честный перед собой и своим окружением.

Итак, на первом месте оказался Водолей. Он всегда смотрит на ситуацию с разных сторон, ставит себя на место другого человека, пытается понять его поведение. Благодаря этой черте они совершают правильные поступки.

Водолей всегда говорит открыто свое мнение, не приукрашивает правду. Но этого же он ждет и от окружающих. Им никогда не придет в голову предать своих близких или скрывать свое подлинное лицо.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый скрытный.

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