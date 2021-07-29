В Одесі - день діалогу між місцевим самоврядуванням і центральною владою.

На муніципальному форумі говорили про життя громад. І про реформи, і про фінансування, і про проблеми. Загалом на захід приїхали 500 делегатів, був і спікер парламенту Дмитро Разумков. А головує на форумі київський мер та очільник Асоціації міст України - Віталій Кличко.

Віталій Кличко, Київський міський голова: