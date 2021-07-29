На Всеукраїнському муніципальному форумі в Одесі обговорили життєдіяльність місцевих громад - Віталій Кличко [ Редактировать ]
В Одесі - день діалогу між місцевим самоврядуванням і центральною владою.
На муніципальному форумі говорили про життя громад. І про реформи, і про фінансування, і про проблеми. Загалом на захід приїхали 500 делегатів, був і спікер парламенту Дмитро Разумков. А головує на форумі київський мер та очільник Асоціації міст України - Віталій Кличко.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Більше 500 мерів різних міст і містечок приїхали на цей форум обговорити, обмінятись думками, напрацювати напрямок - яким чином ми будемо вирішувати ті чи інші питання. Дуже радий, що парламент допомагає і нам, ще багато питань, які нам потрібно допомогти - це починаючи від паркування в великих містах, закінчуючи зараз ключовим питанням, - підготовки до опалювального сезону і ціни на газ, яка турбує кожного з мерів України.
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