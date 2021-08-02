Олімпіада-2020: український стрілець поцілив мішень суперника [ Редактировать ]
Що ж до сьогоднішнього Олімпійського дня для українців він порожній. Поповнити скарбничку перемог нашим спортсменам не вдалося. У загальному медальному заліку ми опустилися з 56 на 60 позицію.
Великі шанси зайняти місце на п'єдесталі були у Сергія Куліша. У фіналі стрільби з гвинтівки він влучив у десятку, але не в свою, а суперника. Поцілив у мішень хорватського колеги. Спортсмен каже - виною дискомфорт.
В нього розстібнувся ґудзик і було не зручно. Як наслідок - зайняв восьме місце. Натомість дві українські легкоатлетки попри сильну зливу - вибороли місце в фіналі з бігу на 400 метрів з бар'єрами.
А завтра за бронзову медаль у вільній боротьбі змагатиметься наша Алла Черкасова.
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