Що ж до сьогоднішнього Олімпійського дня для українців він порожній. Поповнити скарбничку перемог нашим спортсменам не вдалося. У загальному медальному заліку ми опустилися з 56 на 60 позицію.

Великі шанси зайняти місце на п'єдесталі були у Сергія Куліша. У фіналі стрільби з гвинтівки він влучив у десятку, але не в свою, а суперника. Поцілив у мішень хорватського колеги. Спортсмен каже - виною дискомфорт.

В нього розстібнувся ґудзик і було не зручно. Як наслідок - зайняв восьме місце. Натомість дві українські легкоатлетки попри сильну зливу - вибороли місце в фіналі з бігу на 400 метрів з бар'єрами.

А завтра за бронзову медаль у вільній боротьбі змагатиметься наша Алла Черкасова.