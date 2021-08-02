Перша ракетка України і шоста світу Еліна Світоліна сьогодні повернулася з Токіо до України. На Олімпіаді вона виборола третє місце і принесла першу в історії теніса - медаль. Як зустрічали спортсменку? І які враження в неї від боротьби - Галина Якушко розпитала.

Квітами та обіймами в Бориспольському аеропорту зустрічають призерку олімпійських ігор - Еліну Світоліну. Перша ракетка України й шоста світу - виборола бронзу. І це вперше в історії вітчизняного тенісу.

Леонтій Бурма, тренер із тенісу:

Вся Україна вболівала за неї я думаю, що цей результат це перемога українського тенісу.

Анна Поповченко, керівниця Благодійного фонду Еліни Світоліної:

Спортсмени вони є спортивними героями. І вони саме займаються популяризацією того виду спорту в якому вони досягають успіху. Еліна вже давно є таким спортивним героєм.

І ось 26-річна спортсменка виходить із термінала. На неї спрямовані десятки телекамер. Про здобуту бронзову каже:

Яка вона ця медаль? - Важка, тяжелая.

Світоліна зізнається - медаль важка і в прямому, і переносному сенсі. Перемога їй далася нелегко. Суперниця Олена Рибакіна із Казахстану виграла перший сет. І щоб переламати хід гри нашій спортсменці довелося виграти два наступні.

Еліна Світоліна, бронзова призерка Олімпійських ігор:

Когда ты выступаешь за национальную сборную - все болеют. Возвращаешься опять в деревню и видишь всю команду и это невероятные ощущения. Потому что чувствуешь, конечно же, и давление но и поддержку и вся эта атмосфера невероятная. Ты приносишь медаль для страны это очень сложно передать ощущения, но они неповторимые.

Та змагатися доводилося не лише з суперницями, каже перша ракетка України. Вологий і спекотний японський клімат - забирав чимало сил та енергії.

Еліна Світоліна, бронзова призерка Олімпійських ігор:

Очень тяжело было играть в жару. У меня матчи все были практически по три часа. Было экстремально сложно восстановится физически команда мне очень помогла. Весь состав медицинский пытался меня восстановить и это им удавалось.

Бронзою задоволена, але все ж хотіла золото, каже тенісистка. Тож рук і ракетки не опускатиме - і за першість боротиметься на наступних Чемпіонатах.