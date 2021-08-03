Amazon назвал дату выхода сериала "Властелин колец" (видео) [ Редактировать ]
Источник: New Line Cinema
Сериал "Властелин колец" ("The Lord of the Rings") по произведениям писателя Джона Рональда Руэла Толкина выйдет на сервисе Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Amazon Studios.
Съемки первого сезона прошли в Новой Зеландии. Ожидается, что всего будет выпущено пять сезонов. Власти Новой Зеландии сообщили, что Amazon потратила на съемки рекордные $465 млн, что делает его одним из самых дорогих в истории. Для сравнения, телеканал HBO тратил на производство одного сезона "Игры престолов" ("Game of Thrones") около $100 млн.
Действие картины будет происходить во Вторую эпоху Средиземья - за тысячи лет до событий из романов Джона Рональда Руэла Толкина "Хоббит, или Туда и обратно" и "Властелин колец". В Twitter проекта опубликовали первый кадр из сериала.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
В сериале снимались Синтия Аддай-Робинсон ("Стартрек: возмездие" - "Star Trek Into Darkness"), Роберт Арамайо ("Под покровом ночи" - "Nocturnal Animals"), Овайн Артур ("Исповедь" - "A Confession"), Макс Болдри ("Годы" - "Years and Years") и другие. Исполнительные продюсеры сериала - сценаристы Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн.
Напомним, что по книгам Толкина "Властелин колец" и "Хоббит" новозеландский режиссер Питер Джексон снял две одноименных кинотрилогии, которые вышли в 2001-2003 и 2012-2014 годах.
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