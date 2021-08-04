В среду, 4 августа, украинские спортсменки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовые награды за синхронное плавание на Олимпийских играх 2020 в Токио. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

В этом виде спорта Украина впервые в истории получила медаль .

Дуэты синхронного плавания получили следующие баллы:

Светлана Ромашина - Светлана Колесниченко (ОКР) - 195,9079

Хуан Сюэчэнь - Сунь Вэньянь (Китай) - 192,4499

Марта Федина - Анастасия Савчук (Украина) - 189,4620

Ранее мы писали о том, что украинец Жан Беленюк одержал победу в финале соревнований по греко-римской борьбе.

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