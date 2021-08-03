В Токио, на Олимпиаде-2020, украинский спортсмен Жан Беленюк вышел в финал соревнований по греко-римской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Он выступает в категории до 87 кг.

Борец в полуфинале уверенно одолел Ивана Гуклека из Хорватии - 7:1.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (до 87 кг) не оставляет шансов хорвату Ивану Хуклеку и выходит в финал Олимпийских игр. Поединок за золото - завтра.

Читайте также, украинские греко-римские борцы Парвиз Насибов и Ирина Коляденко смогли выйти в четвертьфинал соревнований в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Насибов выиграл в поединке с представителем Дании Фредериком Бьеррехусом, а Коляденко на туше одолела спортсменку из Нигерии.

Кроме того, украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в полуфинале Олимпийских игр-2020 в весовой категории до 60 кг. Он победил в двух схватках - сперва узбека Эльмурата Тасмурадова, а затем армянина Армена Меликяна, и пробился в полуфинал соревнований.

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