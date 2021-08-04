МЗС України закликає утриматися від поїздок до Туреччини [ Редактировать ]
Не вщухають пожежі у Туреччині. Щонайменше 10 людей загинули. Понад 16 тисяч довелося евакуювати.
Через сильний вітер полум'я швидко поширюється. Найбільше потерпає провінція Мугла. Загалом 160 лісових пожеж вдалося взяти під контроль, проте 14 - досі не можуть погасити.
Допомагають турецьким колегам і українські пожежники. У місця осередків пожеж відправили два літаки Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
МЗС закликає наших громадян утриматися від поїздок до туристичних регіонів Туреччини.
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