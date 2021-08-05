Во время раскопок в иерусалимском граде Давида историки обнаружили следы землетрясения времен Иудейского царства, описанного в Библии. Археологи уверены, что катаклизм произошел примерно 2800 назад.

Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей, пишет "Урядовый курьер".

"Легендарный землетрясение, произошедшее в Израиле почти 2800 лет тому, упомянуто в Библии. Его следы ранее обнаружили в нескольких регионах по всему Израилю, но исследователи считают, что впервые им удалось идентифицировать останки разрушений, указывающие на то, что землетрясение также произошло в Иерусалиме - столице Иудеи", - говорится в сообщении.

Археологи обнаружили слой разрушений, в том числе кухонную утварь, посуду для хранения пищи, которая была разбита при обрушении стен здания. Ученые считают, что, так как признаков пожара в руинах не нашли, это не было преднамеренным событием и причиной обрушения здания. Его, скорее всего, уничтожило землетрясение, произошедшее в Израиле в VIII веке до нашей эры, в эпоху Иудейского царства.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили удивительный артефакт возрастом 7000 лет.

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