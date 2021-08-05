В четверг, 5 августа, Надя Дорофеева и Владимир Дантес отмечают в этом году 10-летие отношений. Дантес поздравил любимую жену в социальных сетях с этим праздником.

По этому поводу Дантес презентовал песню "Девочка", посвященную жене и показал нарезку самых трогательных кадров из семейного архива пары.

Дантес отметил, что песня была написана давно и она о знакомстве с будущей женой и их первой встрече.

В ней те эмоции, которые я испытываю каждый день, когда смотрю на нее. Все как тогда, когда мы были моложе, и вся эта история про то, что любовь живет три года - это полная чепуха. Любовь постоянно с тобой, если смотришь на человека каждый день и любишь его. Просто она меняется, становится другой, переходит из страсти в глубокое чувство, хотя и страсть тоже присутствует.​

"Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши изменения. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили", - подвел итоги Вова.

Надя также опубликовала на личной странице в Instagram показала бэкстейдж со съемок вместе с мужем. Пара веселиться и дурачиться на камеру. Скровее всего, ролик был снят за кулисами Танцев со звездами.

"И так уже 10 лет", - коротко подытожила артистка. "Класс! Сильно люблю", - ответил жене Дантес.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

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