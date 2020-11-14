Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила поклонников откровеным фото, которым она поделилась на странице в Instagram.

Таким образом Дорофеева сообщила, что в скором времени презентует клип на первую сольную песню.

"Очень тонко намекаю на название трека 🔥" - написала певица под фото.

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Стоит напомним, что после прощальных концертов группы "Время и Стекло" Дорофеева готовится к запуску сольной карьеры.

Поклонники не оставили без внимания откровеный образ певицы и одарили ее восторженными комплиментами.

Ууууф детка🔥🔥🔥, Огненная женщина🔥❤️, WOW😻

Напомним, ранее Тина Кароль восхитила изящным образом.

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