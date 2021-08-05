Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Олімпіаді у Токіо [ Редактировать ]
Ще одне срібло та бронза. Сьогодні олімпійська скарбничка України поповнилася ще двома медалями. Олімпійський дебют і друге місце у каратистки Анжеліки Терліги. Юна спортсменка завоювала "срібло", поступившись лише суперниці з Болгарії. Це перші змагання з карате в історії олімпійських ігор, тож нагорода історична не лише для України.
"Бронзу" нашій збірній принесла Людмила Лузан. Медаль здобула у спринті на каное на 200 метрів. Українка вже заявила, що не збирається зупинятися, адже попереду її "коронна дистанція на 500 метрів". Наразі в українському активі 13 медалей золото, три срібла та 9 бронзових нагород.
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