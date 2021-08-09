Олимпийские игры в Токио-2020 завершились, а скандалы нет. Так, украинский каратист Станислав Горуна заступился за нашу легкоатлетку Ярославу Магучих, которая попала в скандал из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене, после финала в Токио.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Он уверен, что никакой подставы в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - добавил он.

А вот в комментариях под постом каратиста развернулся целый скандал.

"Может, вы не поняли, что она виновата не в фото, а в том, что она действующий военнослужащий?", - пишет в комментарии фоловер.

"Радость от вашей победы сменилась на грусть и стыд за вашу позицию", - пишут в комментариях.

"Если ты считаешь, что спорт вне политики, то, по такой логике, ты должен отказаться от всех призов, что тебе заплатит государство", - отмечают пользователи сети.

Отметим, 19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.

Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка обнимается с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, которая выступала под флагом Олимпийского комитета России.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Ярослава Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.