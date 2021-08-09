"От**битесь от спортсменов": каратист Горуна резко заступился за украинскую легкоатлетку Магучих [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Олимпийские игры в Токио-2020 завершились, а скандалы нет. Так, украинский каратист Станислав Горуна заступился за нашу легкоатлетку Ярославу Магучих, которая попала в скандал из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене, после финала в Токио.
"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально написал спортсмен на своей странице в Facebook.
Он уверен, что никакой подставы в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.
"Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**битесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада - это квинтэссенция спорта! Олимпиада - это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт - вне политики!! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! Немного еще бизнеса", - добавил он.
А вот в комментариях под постом каратиста развернулся целый скандал.
"Может, вы не поняли, что она виновата не в фото, а в том, что она действующий военнослужащий?", - пишет в комментарии фоловер.
"Радость от вашей победы сменилась на грусть и стыд за вашу позицию", - пишут в комментариях.
"Если ты считаешь, что спорт вне политики, то, по такой логике, ты должен отказаться от всех призов, что тебе заплатит государство", - отмечают пользователи сети.
Отметим, 19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером Олимпиады в Токио по прыжкам в высоту.
Впоследствии в сети появились фото, на которых украинка обнимается с российской атлеткой Марией Ласицкене сразу после соревнований, которая выступала под флагом Олимпийского комитета России.
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Ярослава Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.
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