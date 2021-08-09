Самого маленького в мире ребенка выписали из больницы через год после рождения (фото) [ Редактировать ]
В Сингапуре самого маленького ребенка в мире, который родился 13 месяцев назад выписали из больницы.
Как пишет ВВС, девочка по имени Квек Юй Сюань весила всего лишь 212 г, а ее рост был 24 см. Она была, как яблоко, появившись на свет на 25 неделе беременности.
Девочка родилась с помощью кесарева сечения с диагнозом прееклампсия.
"Это - опасное высокое кровяное давление из-за чего могут повредиться важные для жизни органы. Кроме этого, болезнь угрожала смертельной опасностью не только ребенку, но и ее матери, поэтому роды были экстренными", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день девочка весит уже 6,3 кг. Однако у нее еще диагностировано хроническое заболевание легких.
По сообщениям СМИ, стоимость лечения Квек Юй Сюань достигла 400 тысяч долларов.
Как ранее сообщали, в Индии родился ребенок с тремя головами. Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников.
Smallest #baby discharged from hospital in Singapore— EHA News (@eha_news) August 7, 2021
▪️Kwek Yu Xuan was was born about three months premature. Her weight was 212g.
▪️She was discharged on July 9 after a 13-month stay in hospital, and is believed to be the #world's tiniest baby to #survive premature birth. pic.twitter.com/DgnwdmksOQ
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