В Сингапуре самого маленького ребенка в мире, который родился 13 месяцев назад выписали из больницы.

Как пишет ВВС, девочка по имени Квек Юй Сюань весила всего лишь 212 г, а ее рост был 24 см. Она была, как яблоко, появившись на свет на 25 неделе беременности.

Девочка родилась с помощью кесарева сечения с диагнозом прееклампсия.

"Это - опасное высокое кровяное давление из-за чего могут повредиться важные для жизни органы. Кроме этого, болезнь угрожала смертельной опасностью не только ребенку, но и ее матери, поэтому роды были экстренными", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день девочка весит уже 6,3 кг. Однако у нее еще диагностировано хроническое заболевание легких.

По сообщениям СМИ, стоимость лечения Квек Юй Сюань достигла 400 тысяч долларов.

Smallest #baby discharged from hospital in Singapore



▪️Kwek Yu Xuan was was born about three months premature. Her weight was 212g.

▪️She was discharged on July 9 after a 13-month stay in hospital, and is believed to be the #world's tiniest baby to #survive premature birth. pic.twitter.com/DgnwdmksOQ