Понад чотири тисячі угод про продаж землі вже уклали українці. За даними Мінагрополітики, найбільше продали угідь на Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Київщині. Середня вартість гектара 40 тисяч гривень.

Нагадаю, ринок запрацював із першого липня. І в опозиції запевняють - землю продають дешевше, ніж планувалося.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":