Землю в Україні продають дешевше, ніж планували - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Понад чотири тисячі угод про продаж землі вже уклали українці. За даними Мінагрополітики, найбільше продали угідь на Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Київщині. Середня вартість гектара 40 тисяч гривень.
Нагадаю, ринок запрацював із першого липня. І в опозиції запевняють - землю продають дешевше, ніж планувалося.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Не верят, что это законно защищено. И это правильно. Потому что конституционные права людей были нарушены, в следствие принятия этого закона. Мы, кстати, находимся возле КСУ, и там наш иск по признанию этого закона недействительным. Потому что он нарушает права и фермеров и собственников земли и с этим связаны неуверенность и низкая цена, которую платят за гектар. Это ниже цена, чем в Польше.
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