В Аеропорту Бориспіль сьогодні вранці зустрічали із Токіо українських олімпійців. Шанувальники прийшли з синьо-жовтими кульками та квітами. Аплодисментами вітали велогонщицю Олену Старікову, яка здобула срібло в завершальний день Олімпіади. Та Анжеліку Терлюгу - вона завоювала історичну срібну медаль з карате, адже цей вид спорту був вперше представлений на Іграх.

Також фани вітали бронзових медалісток, які прилетіли цим же рейсом, - легкоатлетку Ярославу Магучіх та каратиста Станіслава Горуна.

Станіслав Горуна, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо: