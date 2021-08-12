У Борисполі зустріли українських олімпійців [ Редактировать ]
В Аеропорту Бориспіль сьогодні вранці зустрічали із Токіо українських олімпійців. Шанувальники прийшли з синьо-жовтими кульками та квітами. Аплодисментами вітали велогонщицю Олену Старікову, яка здобула срібло в завершальний день Олімпіади. Та Анжеліку Терлюгу - вона завоювала історичну срібну медаль з карате, адже цей вид спорту був вперше представлений на Іграх.
Також фани вітали бронзових медалісток, які прилетіли цим же рейсом, - легкоатлетку Ярославу Магучіх та каратиста Станіслава Горуна.
Станіслав Горуна, бронзовий призер Олімпійських ігор у Токіо:
На жаль, карате один єдиний раз представлено у програмі Олімпійських ігор і ця медаль є унікальна. Вона без перебільшення є історична і в нашому виді спорту дуже важливо насправді немає значення колір цієї медалі і не має значення четвірка яка стояла на п'єдесталі тому що ці прізвища. Вже зафіксовані в нашій історії нашого виду спорту.
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