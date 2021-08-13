Необычная пара заявила о своих чувствах. 24-летний Коран Маккейн и 61-летняя Шерил МакГрегор обручились. Впервые они встретились, когда парню было всего 15 лет, но оба они утверждают, что до прошлого года между ними не было романтических отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на разницу возрасте в 37 лет, оба партнера утверждают, что их сексуальная жизнь фантастическая, а между ними настоящая "химия".

Бабушка 17 лет сказала, что, по ее словам, она действительно расстроена ненавистными комментариями, размещенными в Интернете, где она с гордостью делится видеозаписями их жизни, но изо всех сил старается их игнорировать.

Пара публикует в TikTok видео, в которых они танцуют вместе. Они рассказывают о своих необычных отношениях. Но, женщина признается, что после каждого ролика ей приходят множество комментариев, в которых ее критикуют за внешность и возраст. Ее это огорчает, поэтому она старается пропускать их.

Отважная пара даже создала учетную запись Only Fans для более дерзкого контента.

Я думаю, что самым большим заблуждением является то, что я использую ее или жду, чтобы меня включили в завещание, - говорит Коран.

Впервые пара познакомилась, когда Коран работал в ресторане быстрого питания Dairy Queen в 2012 году. Сын Шерил, Крис, был там менеджером, и она приходила к нему на работу, чтобы проведать его или поесть, но Корану в то время было всего 15, поэтому романтических отношений не было.

Позже парень бросил работу и они потеряли любые контакты. Но 4 ноября 2020 года Коран пошел в магазин, где Шерил работала кассиром.

Раньше я видел ее каждый день, она всегда была такой счастливой, но сегодня ей было грустно, и я спросил ее, что случилось, и она плакала.

Как оказалось, что Шерил плакала из-за гневных комментариев под новым видео TikTok. Коран утешил ее и с тех пор они сблизились, а со временем их отношения переросли в романтические.

Мы связаны на духовном уровне. Независимо от ситуации, у нас просто есть определенная атмосфера, которая соединяется каждый раз, когда мы находимся рядом друг с другом. Мы пошли на свидание, и я сказал ей, что чувствую, что улавливаю чувства. Она сказала, что тоже, но просто не думала, что мы должны переходить эту черту, потому что друзья не всегда остаются друзьями, когда встречаются.

Несмотря на то, что изначально они пытались сохранить платонизм, пара больше не могла отрицать свои чувства и завязала интимные отношения.

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