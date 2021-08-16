Риски судебных разбирательств, которые созданы с подачи Фонда госимущества и Госгеонедр, существенно ограничат число потенциальных покупателей ОГХК на приватизационном аукционе, который запланирован ФГИ на конец августа 2021 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По мнению Тараса Загородничего, управляющего партнера национальной антикризисной группы, со времен продажи Криворожстали приватизация, запланированная на 31 августа 2021 года, может обернуться для ФГИУ "крупнейшим фиаско" и инвестиционным скандалом.



"Дело в том, что заявленная стартовая стоимость компании в 3,7 миллиарда гривен в разы ниже реальной стоимости предприятия. Под видом продажи ОГХК Фонд Госимущества решил бонусом подарить крупнейшее в Украине уникальное титановое месторождение", – считает Загородний.



Получается, инвесторам не раскрывается справедливая цена предприятия и аукцион делается для «своего» покупателя и по заниженной цене. Все это может быть юридическим основанием для пересмотра приватизации.



Экономист объяснил, что оценка ОГХК утверждена Кабмином по состоянию на июль 2021 года. Тогда, когда на балансе ОГХК были только Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный комбинаты.

Спорное Селищанское месторождение титановых руд в Житомирской области добавилось к числу активов ОГХК в августе 2021 года, после того, как Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК (входит в титановый бизнес Group DF) победы в конкурсе.



Таким образом, считает Загородний, один из наиболее лакомых кусочков – Селищанское месторождение площадью 1857 га (18 570 000 м2) – "бонусом" хотят подарить конкретному покупателю.



"В стартовой оценке предприятия, утвержденной Кабинетом Министров цене ОГХК месторождение не учтено. Информации об этом нет на сайте ФГИУ , нет в пресс-релизах и других материалах, которые подаются инвесторам для ознакомления, информации об уникальном участке нет. Намечается инвестиционный скандал. Это мина замедленного действия, которая сработает после выборов. Это может закончится реприватизацией", – говорит эксперт.

По его словам, Селищанское месторождение – перспективный участок с богатыми залежами и было бы вполне логично, если бы Фонд с учетом новой лицензии ОГХК провел честную переоценку всего предприятия, чесно проинформировав инвесторов о его появлении.



"Объективная информация о Селищанском месторождении в разы повысит цену ОГХК. Странно, что в этой ситуации Фонд упорно молчит. Чиновники не могут не понимать, что из-за несправедливой оценки ОГХК, а также из-за неполного раскрытия (сокрытия) всей объективной информации сама приватизация ОГХК может быть обжалована в судах", – считает Загородний.



Как сообщали СМИ, в начале августа Госгеонедр лишил Междуреченский ГОК лицензии на месторождение титана, признав победителем аукциона (прошел весной 2021 года) ОГХК, которая занял второе место.

В Group DF заявили, что это решение Госгеонедр было принято незаконно.

"Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах. Нарушая закон и умышленно ввязывая ОГХК в долгие судебные разбирательства вокруг Селищанского участка, государственные чиновники отпугивают потенциальных покупателей ОГХК и снижают его стоимость", – говорилось в официальном сообщении компании.

Решение о приватизации ОГХК правительство приняло в 2016 году. Аукционы по продаже госактива несколько раз переносились. Следующий тендер запланирован на 31 августа. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявлял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями (в т. ч. из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура). Однако увы, ни одного покупателя так обнародовано и не было.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.