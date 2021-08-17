Економія для тих, хто економить. Уряд знизив тариф на електроенергію. Пільгові - гривню сорок чотири - платитимуть не всі, а лише ті, хто споживають не більш як 250 кіловатів на місяць. А ось чи варто сподіватися українцям ще й на зниження інших тарифів? Дізнавалася Яна Танчак.

Пані Катерина за світло щомісяця платить по 400 гривень. Каже, для неї пенсіонерки - це занадто дорого.

Катерина, жителька Києва:

Дома практически нічого не готую, і так набігає. Літом і свєт практически не включаємо, до дев'яти видно, а там уже пора спать.

Її сусідка пані Раїса теж заощаджує. Бо за комірне доводиться віддавати левову частку пенсії.

Раїса, жителька Києва:

Я экономлю, мы вдвох с мужем живем, но приходит другой раз внук нужно что-то подготовить. Стираю два раза в месяц белое, черное стараюсь руками уже стирать сделать надо тариф поменьше, особенно для тех, у кого электроплиты.

Тим, хто економить і електроенергії використовує менше ніж двісті п'ятдесят кіловатів на місяці - буде знижка. Платитимуть не по гривні 68 за кіловатгодину, а по гривні 44. Таких домогосподарств в Україні вісімдесят відсотків. Заощадити вдасться приблизно 60 гривень.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

З першого жовтня цього року тарифи для домогосподарств, які споживають до 250 кіловатгодин будуть знижені до 1,44, всім решта гривня 1,68 який діє і зараз.

Ще в березні 2017 в Україні запровадили тариф на електроенергію, гривня шістдесят вісім, за кіловатгодину. Але пільги передбачили - 90 копійок за перші сто кіловатів. Із нового року норму скасували. Це вивело людей на масові протести.

Нині тариф на електроенергію знизили. Для цього навіть збиралася Рада Нацбезпеки. Аби населення сплачувало менше - продовжили спеціальні обов'язки учасників ринку електроенергії.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних проєктів Центру Разумкова:

Тут ніякої економіки немає. Це чисто піар-компанія діючої влади - показати, як вона турбується про людей, а з іншого боку треба враховувати, що в цілому люди від цього нічого не отримують - оскільки збільшиться відповідно компенсація. Це зниження відбудеться за рахунок електроенергії промислових споживачів відповідно і люди будуть більше платити гроші покупаючи промислові чи інші товари.

На складах українських теплоеклектростанцій нині дефіцит вугілля, кажуть експерти. Це підтверджують і на підприємстві "Укренерго". Тиждень тому там оприлюднили таке: запасів майже на 40 відсотків менше, ніж мало бути. Щоб спокійно відзимувати необхідно два з половиною мільйони тон вугілля. Аналітики прогнозують - нестача може призвести до віялових відключень світла.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних проєктів Центру Разумкова:

Незрозуміло як вони будуть поповнюватися. Вугілля на сьогоднішній день на світових ринках достатньо дороге і все ж таки якби ми не робили ставку на сонячну, вітрову енергетику. Але в зимовий період без вугілля нам все ж таки не обійтися.

Якщо електроенергії бракує, зазичай Україна імпортує її з Білорусі, Росії та Словаччини. Тож очікувати на зменшення тарифу - навряд чи варто.

Юрій Камельчук, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Наступні місяці роботи підприємств власне "Енергоатому" покажуть чи можна буде взагалі говорити про якість додаткові зменшення. В тарифах закладена модернізація електромереж і розвиток даних підприємств енергогенеруючих, а для них ці гроші потрібні.

Пільговий тариф діятиме до кінця квітня наступного року. Тим часом восени на українців чекає підвищення ціни на газ та опалення. Тарифи можуть зростуть на 30 відсотків.