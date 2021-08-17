Спалах коронавірусу в дитячому таборі: як почуваються інфіковані? [ Редактировать ]
Спалах коронавірусу - в дитячому таборі! У "Молодій гвардії" в Одесі на ковід захворіли близько пів сотні підлітків - і вихователі. Як почуваються інфіковані? І чому стався цей спалах? Дивіться далі.
До "Молодої гвардії" діти з різних регіонів України приїхали сьомого серпня, а вже дванадцятого - три дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами: нежить, біль у горлі, підвищена температура.
Василь Бездень, перший заступник гендиректора ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія":
Протестували - і тест виявився плюсовий. Потім ще зробили тест повністю загону третьому і виявили ще четверо дітей!
Нині коронавірус лабораторно підтверджений уже у сорока семи осіб. Серед них сорок чотири дитини та троє вожатих. Усі вони з дружини "Зоряна". Всього в ній півтисячі дітей це половина всіх підлітків, котрі відпочивають у "Молодій гвардії".
Віталій Гончаров, головний державний санітарний лікар Одеської області:
Ця дружина має окремий харчоблок, ізольована від інших - і це все запобігло розповсюдженню захворювання на Інші дружини, які є в таборі.
Наразі лише чотири дитини госпіталізовані в одну з міських лікарень. Недугу вони переносять у легкій чи середній формі. А ось інші хворі, підлітки й дорослі, перебувають у медико-санітарній частині дитячого центру. Загалом їхній стан задовільний кажуть у закладі.
Василь Бездень, перший заступник гендиректора ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія":
Температури на сьогоднішній ранок із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура - тільки в п'яти людей є - 37,2 - 37,6.
Зараз у центрі масово тестують вихованців на ковід, постійно стежать за тими, хто контактував з інфікованими, вимірюють температуру. За бажанням батьки можуть забрати своїх дітей додому, втім поки в середину їх не пускають: адже у закладі оголошений карантин.
Віктор Надюк, родич вихованця дитячого центру:
Племяннику пятнадцать лет. Это я приехал его навестить, привезти ему передачу, продукты. Сейчас дети развлекаются, все, но выезд на экскурсии уже все отменили и они все развлекаются на месте. То есть на море ходят, у них там концерты.
При цьому санлікарі наразі вивчають: чи були діти інфіковані штамом "Дельта". Свою перевірку проводить і поліція: до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам".
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До "Молодої гвардії" діти з різних регіонів України приїхали сьомого серпня, а вже дванадцятого - три дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами: нежить, біль у горлі, підвищена температура.
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