Українські спортсмени отримають тренувальні бази, яким заздритимуть інші країні. Це пообіцяв президент Володимир Зеленський нашим олімпійцям, які повернулися з Ігор у Токіо. Він вручав їм державні нагороди.

Каже - Національну програму розвитку спортивної інфраструктури презентують під час візиту в Україну голови Міжнародного олімпійського комітету.

Володимир Зеленський, президент України: