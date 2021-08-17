Зеленський пообіцяв українським олімпійцям тренувальні бази [ Редактировать ]
Українські спортсмени отримають тренувальні бази, яким заздритимуть інші країні. Це пообіцяв президент Володимир Зеленський нашим олімпійцям, які повернулися з Ігор у Токіо. Він вручав їм державні нагороди.
Каже - Національну програму розвитку спортивної інфраструктури презентують під час візиту в Україну голови Міжнародного олімпійського комітету.
Володимир Зеленський, президент України:
Говоримо про інфраструктуру, про умови, про відношення, про тренерський склад. І всі ви відчуєте це. І це не буде скажімо так - відчуття через велику перерву. Щось президент пообіцяв, а відчуття прийшло через 10 років. Ви це відчуєте, це буде дуже швидко. Україна буде гідно підтримувати наших великих спортсменів.
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