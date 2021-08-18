Евакуація на паузі. Український літак повітряних сил ЗСУ, який уранці вилетів до Афганістану, не зміг долетіти до Кабула. Як розвивалися події і чого чекати українцям та їхнім родичам, які перебувають на території талібів?

Евакуювати українських громадян із захопленого талібами Афганістану зараз украй складно для всіх держав. Україна для цієї спецоперації залучила два літаки. Один - військово-транспортний сьогодні вночі вилетів з Борисполя. Втім дістатися місця призначення йому так і не вдалося.

Ось таку інформацію оприлюднило командування Повітряних сил ЗСУ:

Афганська сторона не гарантує безпечної посадки в аеропорту Кабула. Окрім того, досі немає дозволу на зліт і безпечний вихід борту з Афганістану. Тож зараз український літак приземлився в Омані. І вже там наші військові чекатимуть дозволу на евакуацію.

Другий літак, який може вивезти наших співвітчизників, уже в аеропорту Кабула. Втім підняти його в небо теж немає можливості. В українському МЗС заявили: роблять усе від них залежне, аби організувати безпечний коридор українців у аеропорт, адже одна частина летовища закрита, інша - під контролем іноземних військ.

На дорогах встановлені блокпости. До того ж на самому аеродромі, - як ми вже бачили, - ситуація тільки частково контрольована. Обслуговуючі компанії не працюють, тому навіть заправити борт пальним теж проблема.

Натепер, на евакуацію очікують понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Серед них 12 колишніх військовиків, які працювали за контрактом у військовій компанії. Усіх обіцяють повернути.