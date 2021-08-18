Тітушки повертаються? Хто з політиків збільшив приватну охорону? [ Редактировать ]
Вуличні сутички в Україні. Останнім часом їх більшає. І на цьому тлі дехто з наших політиків збільшує приватну охорону. Це помітили і журналісти, і політологи. Зокрема, про це написав у соцмережах Володимир Фесенко.
Щоденні... ньюзмейкери. Сутички Нацкорпусу з поліцією. Побиття журналіста. Фаєр-шоу на Банковій. Напади на приватні фірми. І через зростання такої активності неспокійно і простим українцям, і низці політиків.
Українські журналісти і політологи помітили останнім часом різке збільшення охорони в голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. При чому він користується приватною охоронною фірмою, яка зовні нагадує... тітушок. Хоча в його оточенні є колишні керівники СБУ та силових структур.
Тож кого боїться п'ятий президент України? Адже саме за його керівництва і почали виникати і розвиватися псевдо-націоналістичні та радикальні групи.
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