Вуличні сутички в Україні. Останнім часом їх більшає. І на цьому тлі дехто з наших політиків збільшує приватну охорону. Це помітили і журналісти, і політологи. Зокрема, про це написав у соцмережах Володимир Фесенко.

Щоденні... ньюзмейкери. Сутички Нацкорпусу з поліцією. Побиття журналіста. Фаєр-шоу на Банковій. Напади на приватні фірми. І через зростання такої активності неспокійно і простим українцям, і низці політиків.

Українські журналісти і політологи помітили останнім часом різке збільшення охорони в голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. При чому він користується приватною охоронною фірмою, яка зовні нагадує... тітушок. Хоча в його оточенні є колишні керівники СБУ та силових структур.

Тож кого боїться п'ятий президент України? Адже саме за його керівництва і почали виникати і розвиватися псевдо-націоналістичні та радикальні групи.