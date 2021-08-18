Затримання з боєм. На Херсонщині спецпризначенці Збройних сил тренувалися відбивати атаку диверсантів з боку окупованого Криму. За легендою навчань, бійці противника прорвалися звідти, аби знищити стратегічні об'єкти. Як їм протидіяли?

Група противника перетнула державний кордон в районі населеного пункту "Н". Наказую групі "Альфа" висунутися в район виконання завдання для заблокування умовного противника. Приступити до тренування! Як прийняв? - Прийняв! Плюс!

Умовна група противника перейшла державний кордон. За сценарієм, диверсанти планують знищити українську стратегічну інфраструктуру. Елітна частина об'єднаних сил ЗСУ відбиває умовну атаку ворога.

Позивний "Альфа", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут треба розуміти, що район, де прийдеться шукати групу противника - завеликий і доведеться їх пошукати.

Бійці спецпідрозділу відпрацьовують випадки умовного поранення своїх. Імітують близький стрілецький бій із диверсантами. А також ураження техніки противника.

Позивний "Стаф," військовослужбовець Збройних сил України:

Для мене це було дуже незвично, але я старався, щоб мої товариші відробили свої бойові навички проти незаконних збройних формувань. І вони сьогодні непогано справилися, як на мою думку.

Позивний "Смайл", військовослужбовець Збройних сил України:

Ідеально цю справу вивчити неможливо - треба тренуватися постійно. Підвищувати свої якості.

Ландшафт Херсонщини дуже складний - круті пагорби та глибокі вибоїни. Хлопці-спецпризначенці кажуть, мріяли працювати в елітних підрозділах з дитинства. У багатьох з них за плечима досвід війни на сході.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних сил України:

Воїни спецпризначенці своєчасно виявили та знешкодили терористичну групу та стали на заваді терористичній загрозі.

Бійці вважають, що такі навчання треба проводити частіше. За планом командування - щотижня.