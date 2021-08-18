На Херсонщині елітні підрозділи ЗСУ тренувалися відбивати атаки ворожих диверсантів [ Редактировать ]
Затримання з боєм. На Херсонщині спецпризначенці Збройних сил тренувалися відбивати атаку диверсантів з боку окупованого Криму. За легендою навчань, бійці противника прорвалися звідти, аби знищити стратегічні об'єкти. Як їм протидіяли?
Група противника перетнула державний кордон в районі населеного пункту "Н". Наказую групі "Альфа" висунутися в район виконання завдання для заблокування умовного противника. Приступити до тренування! Як прийняв? - Прийняв! Плюс!
Умовна група противника перейшла державний кордон. За сценарієм, диверсанти планують знищити українську стратегічну інфраструктуру. Елітна частина об'єднаних сил ЗСУ відбиває умовну атаку ворога.
Позивний "Альфа", військовослужбовець Збройних сил України:
Тут треба розуміти, що район, де прийдеться шукати групу противника - завеликий і доведеться їх пошукати.
Бійці спецпідрозділу відпрацьовують випадки умовного поранення своїх. Імітують близький стрілецький бій із диверсантами. А також ураження техніки противника.
Позивний "Стаф," військовослужбовець Збройних сил України:
Для мене це було дуже незвично, але я старався, щоб мої товариші відробили свої бойові навички проти незаконних збройних формувань. І вони сьогодні непогано справилися, як на мою думку.
Позивний "Смайл", військовослужбовець Збройних сил України:
Ідеально цю справу вивчити неможливо - треба тренуватися постійно. Підвищувати свої якості.
Ландшафт Херсонщини дуже складний - круті пагорби та глибокі вибоїни. Хлопці-спецпризначенці кажуть, мріяли працювати в елітних підрозділах з дитинства. У багатьох з них за плечима досвід війни на сході.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних сил України:
Воїни спецпризначенці своєчасно виявили та знешкодили терористичну групу та стали на заваді терористичній загрозі.
Бійці вважають, що такі навчання треба проводити частіше. За планом командування - щотижня.
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