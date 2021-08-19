Китайские ученые выяснили, что генерализованная боль связана со скорым развитием всех видов деменции - в том числе болезни Альцгеймера - а также инсульта. Статья исследователей опубликована в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Генерализованная боль - это широко распространенный подвид хронической боли. Ряд исследований показал, что она связана с риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Несмотря на то, что хроническая боль является ранним признаком слабоумия, ранее не было выявлено, связана ли с ним и боль генерализованная.

Исследователи из Чунцинского медицинского университета проанализировали данные 2464 участников лонгитюдного исследования в США. Их разделили на три группы - испытывавших генерализованную боль, чувствовавших болезненные ощущения в одном или более суставе и не чувствовавших боль. Также отслеживались и другие влияющие на здоровье факторы - кровяное давление, наличие диабета, образ жизни, доход и образование.

У участников исследования отслеживали признаки снижения интеллектуальных способностей и деменции, а также первые инсульты. У 188 человек были диагностированы различные виды деменции (в случае 128 человек она была связана с болезнью Альцгеймера), 50 из них испытывали генерализованную боль. Из 139 человек с инсультом испытывал ее 31 человек.

Ученые подсчитали, что в среднем у людей с генерализованной болью риск развития деменции выше на 43 процента, болезни Альцгеймера - на 43 процента, а инсульта - на 54 процента.

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