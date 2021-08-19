В украинских регионах заработают камеры фиксации скорости [ Редактировать ]
На территории Украины в Житомирской, Одесской и Черновицкой областях начнут функционировать 17 комплексов фото- и видеофиксации фиксации нарушений скоростных ограничений на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
При этом нарушения начнут фиксировать городах Чернигов, Черкассы, Житомир и Львов. Таким образом, камеры появятся в следующих областях:
Житомирская область
- На 174 км+600 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- На 127 км+246 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);
- На 230 км+853 автодороги М-06 в направлении г. Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).
Черниговская область
- На 113 км+864 автодороги М-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч).
Одесская область
- На 465 км+483 автодороги М-05, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).
Читайте также, на дорогах Украины появятся радары, которые в движении будут фиксировать скорость автомобилей. МВД и Министерство инфраструктуры начали закупку оборудования, которое будет фиксировать скорость автомобилей в движении.
Кроме того, в жилых зонах Киева ограничат скорость автомобилей до 30 км/час. Первые знаки уже начали устанавливать, это поможет снизить количество жертв в результате ДТП. Первый в городе знак ограничения скорости транспортных средств до 30 км/час появился в Печерском районе - на улице Лютеранская.
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