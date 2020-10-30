В Киеве на 7 улицах, где разрешено было разгоняться до 80 км/час, устанавливается сезонное ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать с 1 ноября 2020-го до 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

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Отмечается, такая норма вводится, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги. Коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения" демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период.

Ограничение максимальной скорости с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

Надднепрянское шоссе

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ранее сообщалось, что часть Киева осталась без воды.