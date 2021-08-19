Український літак не може евакуювати громадян із аеропорту Кабула [ Редактировать ]
Другу добу військово-транспортний літак Повітряних сил України не може сісти на летовищі в Кабулі. Він досі стоїть в Омані. Ще один борт в аеропорту Кабула. Однак таліби не дають гарантій ані безпечного повітряного коридору, ані безперешкодного доступу людей до летовища.
А без цього почати евакуацію неможливо. Нагадаю, в Афганістані досі перебувають півтори сотні наших громадян. Дехто із родинами. В українському МЗС запевнили - евакуюють усіх. Можливо, вивезення відбудеться найближчим часом. Однак прогнозувати щось украй складно, бо ситуація в Кабулі - неконтрольована.
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