Жодних черг та попередніх записів. Моментальне і, звісно, безкоштовне щеплення просто в маршрутці! У столиці почали вакцинувати людей на колесах. Як саме - бачила наша Юлія Коршенко.

Лікарка у білому халаті швидко та професійно робить укол пацієнтці. І паралельно проводить інструктаж:

Ручку розслабили повністю опустили вниз. Лікар попередила, що може боліти ручка. Якщо піднімається температура збиваємо парацетамолом. Якщо більше трьох днів звертайтесь до сімейного лікаря. 20-30 хвилин почекали тут. Потім можете йти по своїм справам. Дякую. Будь ласка.

Зрештою, усе як у будь-якому маніпуляційному кабінеті. От тільки відбувається вакцинація... на колесах. У звичайній столичній маршрутці. Пані Наталю такі мобільні умови - не бентежать. Каже, так - навіть цікавІше, ніж у поліклініці.

Наталія Радченко, вакцинована:

Все чисто, стирильно, аккуратно и не нужно бояться людям что это маршрутка, потому что все чисто стирильно. Тоже самое что в поликлинике может быть. Не надо записываться, идти в очередь, стоять. Я довольна.

Для пані Наталії це щеплення перше. А от наступний пацієнт пан Олександр, робить ін'єкцію вже вдруге. Але в автобусі - уперше.

Олександр Боєцький, вакцинований:

Враження, ну нічого нормально, приємно. Все по правилам, наявний холодильник. Тобто сумнівів ніяких не має щодо вакцинації.

Аби стати пацієнтом "лікаря в маршрутці" записуватися заздалегідь не потрібно. Головне, мати при собі документ: паспорт, водійське посвідчення або карту киянина.

Юлія - якраз одна з таких випадкових пацієнтів. Вона просто йшла повз автобусний пункт щеплення.

Юлія Риндач, вакцинована:

Шла в магазин. Так как возле дома. Подошла, смотрю люди стоят. Подошла посмотрела, смотрю - вакцинируют бесплатно. У меня просто ребенок маленький, у меня нет времени в поликлинике в очередях стоять.

Щепитимуть киян в автобусі до 24 серпня. При чому в різних районах столиці. Препаратами "Коронавак" та "АстраЗенека". Такі мобільні пункти щеплень це свого роду пропагування імунізації. Аби побільше людей - наважувалися на спонтанну імунізацію, як наша героїня Юлія. До речі, ще раніше вакцинацію у тролейбусі влаштували в Кропивницькому.