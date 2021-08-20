19-річна пілотеса з Бельгії хоче встановити світовий рекорд [ Редактировать ]
Пілотеса з Бельгії хоче побити світовий рекорд - стати наймолодшою жінкою, яка облетить землю сама. Юній авіаторці - лише 19. Як готувалася до подорожі й навіщо прагне її здійснити - розкажуть мої колеги.
За штурвалом крихітного літака "Шарк" дівчина з великою мрією. Зарі Рузерфорд - 19. Юна пілотеса хоче стати наймолодшою жінкою, яка самостійно облетить усю планету. Нині рекорд належить американці Шаєсті Вест у 2017 вона здійснила навколосвітню авіаподорож у віці 30 років. Мандрівка Зари починається у рідному бельгійському містечку Кортрейк. За три місяці дівчина планує побувати в 52 країнах на п'яти континентах.
Зара Рузерфорд, пілотеса:
Я з нетерпінням чекаю на зустріч із кожною новою країною. Деякі місця я скоріш за все побачу вперше і востаннє, наприклад - Саудівську Аравію, Гренландію. Це унікальні й віддалені краї.
"Ластівка" Зари настільки маленька, що перетнути Атлантику і Тихий океан без дозаправки не зможе. Тому дівчина розпланувала дорогу так, щоб маршрут пролягав здебільшого над сушею.
Спершу через Британію і острів Гренландія. Потім уздовж узбережжя Сполучених Штатів до Південної Америки. А далі - знову на північ, через Аляску до Росії й Китаю. Урешті через Індію, Саудівську Аравію і Європу - додому в Бельгію.
Щодня пілотеса перебуватиме в кабіні літака по 5-6 годин. У дорогу запаслася улюбленою музикою, а з батьками підтримуватиме зв'язок за допомогою супутникового телефона.
Зара Рузерфорд, пілотеса:
Я не в захваті від того, що весь час буду сама. Але мені цікаво побачити інші культури, познайомитися з новИми людьми. Це буде неймовірна подорож, і я щаслива з того, що маю можливість її здійснити.
Прикладом для Зари був батько - пілот британських повітряних сил. На маленьких літаках вона літала з 6 років, уперше стрибнула з парашута в одинадцять, а сама сіла за штурвал у чотирнадцять. Дівчина вже налітала самостійно 130 годин. У майбутньому мріє підкорити космос. А своєю навколосвітньою мандрівкою хоче надихнути інших дівчат не боятися "нежіночих" професій. Адже за світовою статистикою, зі ста пілотів лише п'ятеро - жінки.
Беатріс де Сме, мати Зари:
Я дуже пишаюся донькою. Не лише тому, що вона наважилася на цей політ. А насамперед через ідею, яку вона прагне донести завдяки подорожі надихати інших дівчат втілювати свої мрії й підкорювати нові висоти.
Нині пілотеса вже стартувала з рідного Кортрейка й долає Атлантику. Якщо погода сприятиме польоту - Зара повернеться в Бельгію 4 листопада.
по теме
За штурвалом крихітного літака "Шарк" дівчина з великою мрією. Зарі Рузерфорд - 19. Юна пілотеса хоче стати наймолодшою жінкою, яка самостійно облетить усю планету
Напередодні президент Джо Байден заявив, що число громадян, які потребуватимуть евакуації із захопленої талібами країни, може сягати 65 тисяч
Ще один борт в аеропорту Кабула. Однак таліби не дають гарантій ані безпечного повітряного коридору, ані безперешкодного доступу людей до летовища
Отмечается, что пассажиры прибыли в аэропорт вовремя - за 2,5 часа до вылета