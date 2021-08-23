З Кабула вилетів третій евакуаційний літак України. На його борту приблизно сотня людей. 79 з них українці. Після захоплення влади талібами з Афганістану до Києва вже прибули понад 160 осіб. Серед них 39 українців. Решта - громадяни інших країн та афганські біженці.

Ситуація на кабульському летовищі лишається складною. Охочих покинути батьківщину - тисячі. Вночі поблизу аеропорту сталася стрілянина між афганськими силами безпеки й невідомими особами. Одна людина загинула, троє - поранені. У конфлікт втрутилися німецькі та американські військові. Вони не постраждали