З Кабула вилетів третій евакуаційний літак України [ Редактировать ]
З Кабула вилетів третій евакуаційний літак України. На його борту приблизно сотня людей. 79 з них українці. Після захоплення влади талібами з Афганістану до Києва вже прибули понад 160 осіб. Серед них 39 українців. Решта - громадяни інших країн та афганські біженці.
Ситуація на кабульському летовищі лишається складною. Охочих покинути батьківщину - тисячі. Вночі поблизу аеропорту сталася стрілянина між афганськими силами безпеки й невідомими особами. Одна людина загинула, троє - поранені. У конфлікт втрутилися німецькі та американські військові. Вони не постраждали
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Перед аеропортом Кабула досі неспокійно - розбурханий натовп від огорожі відганяли світло-шумовими гранатами
Найвища цінність для української держави - це людина. Тому ми рятуємо наших громадян, але також допомагаєм людям з інших держав з гуманітарних міркувань.
Інформація про те, що український літак нарешті вилетів з аеропорту Кабула з'явилася напередодні ввечері. А вже з опівночі в аеропорт Борисполя почали приїжджати журналісти, зустрічати борт
Всего на борту воздушного судна находились 83 эвакуированных
Военный Ил-76МД сначала приземлился на аэродроме Исламабад (Пакистан), а потом вылетел в Украину . Сколько человек на его борту, и сколько их них украинцы - не сообщается