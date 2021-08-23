Харкову сьогодні - 367 років. Як святкувало місто парків, фонтанів та залізобетонних хмарочосів - бачила Світлана Шекера.

Харків промисловий і науковий, інтелігентний і галатний, із фірмовим "що" та суто харківським "тремпель". Харків'ян - видно одразу. За блиском в очах, енергійністю й оптимізмом. І всі як один - вони люблять своє місто.

Ірина Скрєбцова, жителька Харкова:

За красоту его. У нас Харьков растет просто это очень приятно смотреть. Зелёный цветущий молодёжный. Комфортный.

Олександр, житель Харкова:

Я тут родился живу мне нравится здесь. Живой уютный. Среди украинских городов и заграницы более уютніх городов я не видел.

Сьогодні після реконструкції, яка тривала п'ять років, відкрився харківський зоопарк. Звідси ще не пішли будівельники, однак першим відвідувачам вже проводять екскурсії по просторих вольєрах. Тварин ще мало, вони відвикли від людей і ховаються. Головні принади - новосел жирафеня Дьома та велетень слон Аун.

Олег Грищенко, завідувач зоосектором Харківського зоопарку:

Это наш молодой самец, Аунлей его зовут, ему 24 года. Сейчас он просто изучает свои новые владения. Но это ему понадобится около недели. Его киперы приучают правилам перехода из вольера в вольер.

На радість харків'ян, середмістя - вулиця Сумська, на два дні стала пішохідною. Харків ще й прифронтове місто. Тож майстрині - влаштували патріотичний Ярмарок, гроші від якого підуть на допомогу солдатам.

Тетяна Бутенко, жителька Харкова:

Є різні прапори різних розмірів від маленьких до великих державні , червоно-чорні. Збираємо гроші на те, щоб потім своїм побратимом та посестрам допомагати на фронті. Поранені, діти хто загиблі на фронті, їм допомагаємо.

А оскільки день міста співпав ще й з днем прапора, у Харкові влаштували ходу у вишиванках. У національному вбранні вулицями пройшли більш як півтори тисячі харків'ян.