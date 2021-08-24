У Києві відбудеться військовий парад: яка буде техніка? [ Редактировать ]
Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Святкуватимуть по всій країні. Розпочинаються урочистості у Києві. Вшанують пам'ять полеглих захисників України. А потім на Хрещатику розпочнеться військовий парад. Там вже працює наша знімальна група. Руслан Смєщук на прямому зв'язку зі студією. Руслане, розкажи, хто візьме участь у параді, скільки якої буде техніки?
Подивитися дійсно буде на що. Парад пройде у декілька етапів. На початку Хрещатиком прокрокують понад п'ять тисяч військових та інших силовиків з України, а також понад півтори десятки делегацій країн-партнерів.
Потім відбудеться проїзд бойової техніки. Чотири сотні бронемашин, танків та різноманітних артсистем проїдуть по Хрещатику. В колоні буде і зовсім нова техніка, на кшталт танків Оплот і машини які приймали участь в бойових діях на сході країни.
Ну і не менш видовищна буде третя, повітряна складова. Над центром столиці пролетять сотня різноманітних бойових та транспортних літаків та гелікоптерів. Та навіть гіпертранспортник - АН 225 Мрія.
Крім того, на Дніпрі пройде показове десантування бронетехніки з кораблів.
Так що подивитися точно буде на що. Ну а зараз ми разом із тисячма глядачів чекаємо на початок пораду.
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